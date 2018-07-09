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Masterler, Ergün Köseoğlu'nu andı

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Masterler, Ergün Köseoğlu'nu andı
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Yeni Boğaziçi'nin merhum kalecisi, Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu'nun kardeşi Ergün Köseoğlu, masterler arası düzenlenen anı turnuvası ile anıldı. Yeni Boğaziçi, Hisar, Maraş ve Yıldırım Master Futbol Takımları'nın centilmence ve amacına yakışır şekilde oynanan maçlar Akova Stadı'nda oynandı. Yeni Boğaziçi belediye başkanı ve ayni zamanda master takımı futbolcusu Mustafa Zurnacılar'ın da yer aldığı turnuva sonra, merhumun ailesi katılımcılara kupa ve madalyalarını takdim etti.

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