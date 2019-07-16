Masterler, Ali Hoca için oynuyor

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübünün unutulmaz başkanlarından merhum Ali Hoca ölümünün 10. yılında düzenlenen Masterler Turnuvası ile anılıyor

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübünün unutulmaz başkanları arasında yer alan merhum Ali Hoca ölümünün 10. yılında düzenlenen Masterler Turnuvası ile anılıyor.

Özelde Türk Ocağı Limasol Spor Kulübüne genelde ise Kıbrıs Türk futboluna önemli hizmet ve katkıları olan, futbol aşığı, futbolla yatıp futbolla kalkan spor sevdalsı değerli spor adamı merhum Ali Hoca Masterler Anı Turnuvasına, Türk Ocağı Masterleri, Girne Masterleri, Düzkaya Masterleri ve Lapta Masterlerinden oluşan dört takım katıldı.

2. Ali Hoca Masterleri Anı Futbol Turnuvasında final ve üçüncülük karşılaşmaları 18 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak. 2. Ali Hoca Masterleri Anı Futbol Turnuvası final maçının ardından Ayandon Meyhanesi’nde düzenlenecek yemekli ödül töreninde takımlara ödüller merhum Ali Hoca’nın ailesinin de katılımı ile verilecek.