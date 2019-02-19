Martin Linnes kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekzi temsilcisi Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da maç kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılılarda Martin Linnes Benfica kafilesinde yer almadı İşte Galatasaray'ın Benfica maçı kafilesi: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.