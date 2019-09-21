Marş marş, Maraş

Maraş, ilk haftanın flaş takımı Karşıyaka ile deplasmanda oynadığı maçı Emre Aktaş'ın golleriyle 2-1 kazanarak, puanını 4'e yükseltti

Maraş sezona en geç hazırlanan takım olmasına rağmen, ilk haftanın flaş takımı Karşıyaka ile deplasmanda oynadığı maçı Emre Aktaş'ın golleriyle 2-1 kazanarak, puanını 4'e yükseltti.

Ergin Cemal Şahdur Stadında oynanan ve Ferhat Tuna'nın yönettiği maç büyük çekişme içerisinde geçti. Zaman zaman sert mücadelelerin olduğu maçın ilk devresinin son anlarında Emre Aktaş takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

İkinci devre Karşıyaka beraberlik golü için yüklenirken, 75'te golcü Muhammed Savaşçı skoru 1-1 yaptı. Maçın son anlarında ise Maraş'ta sahneye çıkan isim yine Emre Aktaş olurken, Maraş maçı 2-1 kazandı. Maçın son bölümünde Karşıyaka'dan Osman kırmızı kart, Maraş'tan Gökhan Saviola sarı kart gördü.