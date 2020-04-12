Mariano’nun yeni rotası Brezilya

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mariano, ülke basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu, Brezilya'dan bazı takımlarla görüştüğünü açıkladı

Galatasaraylı Mariano, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Deneyimli sağ bek, ülkesinden bazı takımlarla görüştüğünü söyledi.

Galatasaray ile sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan 33 yaşındaki oyuncu, liglerin bitmesi ile birlikte planının Brezilya'ya dönmek olduğunu ifade etti. Normal şartlarda Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Mariano, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin tamamlandığı tarihten sonra serbest kalacak.

Ailesinin de Brezilya'ya dönme fikrini desteklediğini belirten Mariano, en az 4 yıl daha futbol oynayabileceğini dile getirdi. Bu sezon ligin ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan Brezilyalı sağ bek, "Galatasaray ile çok iyi bir sezon geçiriyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım" dedi.

Geride kalan dönemde de birçok teklif aldığını ifade eden Mariano, "Geçen yıl Flamengo önce beni istedi ancak daha sonra Rafinha'yı transfer etti. Ben de onlara Türkiye'de mutlu olduğumu söyledim" şeklinde konuştu.

Mariano, geride kalan sezonda Sao Paulo Teknik Direktörü Cuca'nın kendisini çok istediğini ancak Galatasaray'ın o süreçte bu transfere izin vermediğini belirtti.