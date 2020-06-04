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Marcao sakatlandı

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Marcao sakatlandı

Galatasaray, Marcao'nunönceki gün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrasında oyuncuda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz MarcaoTeixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur.

Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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Etiketler; #Galatasaray #sakatlık
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