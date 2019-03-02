Maraş’ı fırlatan galibiyet

Maraş, Mesarya deplasmanda 3 puanı, 3 golle alırken, haftalardan sonra düşme hattından kurtulup, maç fazlasıya 2 basamak birden yükselerek, play out hattına çıktı. Maçtaki tüm goller, son 5 dakikada atıldı

K-PET Birinci Ligde Mesarya ile 100. Yıl Stadında karşılaşan Maraş, deplasmandan 3 puanla dönerek, haftalardan sonra düşme hattından çıkarken, 20 puanla maç fazlasıya 2 basamak birden yükselerek, play out hattına çıktı.

Mustafa Öztugay’ın yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde sahada çetin bir mücadele olmasına rağmen gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede de uzun süre sahadaki çetin mücadele devam etti. Maraş 85’te deneyimli orta saha futbolcusu Ramazan ile öne geçti. 0-1 Bu gole 86’da Mesarya, Ali İmam ile karşılık verdi. 1-1

1-1’den sonra Mesarya galibiyet golü için yüklenmek isterken, Maraş 89’da önce Ali Çil ile 2-1 öne geçerek, uzatmalarda ise Mehmet Çil ile skoru perçinledi. 1-3