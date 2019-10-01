Maraş’a Şakir dayı morali

K-PET Birinci Ligde mücadele etme hakkını kazandıktan sonra kısa sürede lige iyi hazırlanan Maraş, ikinci haftada sezonun ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşamıştı. Maraş takımı zorlu Karşıyaka deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndükten sonra soluğu Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören vefakar taraftar kulübün Şakir dayısının yanında almıştı. Futbolcular maç öncesinde galibiyet sözü verdikleri Şakir dayılarını ziyaret ederek, verdikleri sözü tutmanın mutluluğu ile galibiyeti kutlamışlardı.

Maraş’ın Şakir dayısı, hastaneden taburcu olduktan sonra ise Maraş’ın Pazar günü Çanakkale ile oynayacağı bölge derbisi öncesinde takımın antrenmanına sürpriz bir moral ziyareti yaptı.

Hem Şakir dayıya hem de Maraş’a maç öncesinde büyük moral olan ziyaretle ilgili olarak Maraş kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Çanakkale maçının önemini biliyoruz. Bu takım, başarı için kuruldu. Pazar günü bunu göstermek adına harika bir şanstır. Tamamen bu maça odaklandık.”