Maraş’a, BAL’dan golcü geldi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Maraş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Maraş, Türkiyeli futbolcu hakkını da kullanırken, Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) forvet oyuncusu Kaan Akseki’yi transfer etti. Geçmişte Sakaryaspor’da da forma giymiş olan Kaan Akseki’yi, Gençler Birliği ile oynanan hazırlık maçında takımının tek golünü kaydetti.