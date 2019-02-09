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Maraş'tan çıkış yok

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Maraş'tan çıkış yok
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Yer: Maraş Stadı

Hakemler: Osman Küçük, Sertan Alkın, Halil Erdem Canaloğlu

Maraş: Volkan, Yavmi, Mustafa Köleli, Eray, Ahmet, Gökhan, Mehmet Göreli (75’ Ali), Mehmet Çil (90’ Halit), Göktuğ, Kasım, Mustafa

 Karşıyaka: Şiho, Olgun, Ertu (80’ Bayram Dağgül), Mehmet Gürpınar, Bayram Arıkhan, Mustafa Kemal, Ahmet Can, Osman (55’ Mustafa Mısırlısoy), Ayhan (51’ Okan), Barış, Eyüp

Goller: 8’ Kasım, 50’ Mustafa, 57’ Yavmi (Maraş), 28’ Ahmet Can (Karşıyaka )

K-PET Birinci Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Maraş, üst sıralarda kendisine yer bulmak isteyen Karşıyaka'yı evinde rahat geçti. Kendi evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Mağusa ekibi, ilk devrede Kasım ile öne geçerken, Karşıyaka'dan Ahmet Can devrenin sonucunu belirledi. 1 - 1 İkinci devre Maraş üstünlüğünde geçerken, Mustafa ve Yavmi, skoru belirleyen golleri attılar.

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