Maraş'ta sürpriz değişim

K-PET Birinci Lig'de düşme hattında yer alan Maraş'ta dün sürpriz bir teknik adam değişimi oldu. 3 hafta önce Hüseyin Özkuyucu'nun yerine Maraş'ta antrenörlük görevi üstlenen Lütfü Köksal ile yollar ayrıldı. Lütfü Köksal ile çıktığı ilk 2 maçı kazanan Maraş, geçtiğimiz hafta kendi sahasında Bostancı Bağcıl'a 6-2 mağlup olmuştu. Maraş, Lütfü Köksal'ın yerine takımı daha önce de çalıştırmış olan İzzet Kaçmaz ile anlaştı. Maraş, İzzet Kaçmaz yönetiminde ilk maçında 12. haftada, Mormenekşe ile karşılaşacak. İzzet Kaçmaz ise 2 hafta önce bir başka K-PET Birinci Lig ekibi Yeni Boğaziçi ile yollarını ayırmıştı.