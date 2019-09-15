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Maraş'ta sessiz gün

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K-Pet 1. Ligin kırmızı – beyazlı renktaş 2 ekibi Maraş ve Ozanköy lige golsüz beraberlikle başladılar

Maraş'ta sessiz gün
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Yer: Mağusa Maraş Halil Necip Kartal Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyüpler, Ali Akçınar, Abdullah Genç

Maraş Gençlik: Gencay, Tahsin, Oğuz, Emre Aktaş, Sedat, Faruk, Yıldıray(Dk. 81 Emre Uysal), Yekta(Dk. 66 Gökhan), Mustafa Köleli, Süleyman Bayır, Cenker(Dk. 72 Ali Çil)

Ozanköy: Burak, Yuliyanov (Dk.46 Efe), Şamil, Ersal, Emrah, Mehmet Korkmaz, Okan Kibar, Ali Nazlıoğlu, Murat, Ali Kopça(Dk.55 Özcan Saygı), Akın(Dk. 75 Mevlüt Ferdi)

K-Pet. 1. Ligde sezona en geç hazırlanan Maraş ile kadrosunda büyük bir değişim yaşayan Ozanköy arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ilk devresi orta saha  mücadelesi şeklinde geçerken; ikinci devrede net pozisyonlar yakalayan iki ekip golü bulamazken devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede Maraş’ın bir topunda direkten dönerken, maçın en önemli gol pozisyonundan da sonuç çıkmadı. Karşılaşmanın 65.dakikasında kafa kafaya çarpışan Ozanköy kalecisi Burak ile Yekta ciddi sakatlık geçirdiler. Burak oyuna devam ederken, Yekta oyuna devam edemedi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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