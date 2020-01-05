Maraş'ta mesai başladı

İlk devrede ortaya koyduğu başarılı performansla devreyi ilk üç içerisinde tamamlayan Maraş, ikinci devre hazırlıklarına başladı

K-Pet Birinci Ligde ilk devreyi 3.sırada tamamlayan Mağusa’nın kırmızı beyazlı ekibi Maraş ikinci devre çalışmalara başladı.

Futbol Federasyonu tarafından lige geri alınan Maraş sezon hazırlıklarını çok geç yapmasına rağmen Hasan Oy başkanlığındaki yönetim kurulunun transferleri, teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde sıkı çalışılması ile lige çok iyi başladı. Maraş, ilk devrede ortaya koyduğu başarılı performansla devreyi ilk üç içerisinde yer alarak tamamladı.

İlk devreyi mutlu tamamlayan Maraş ikinci devre hazırlıklarına Necip Halil Kartal tesislerinde başladı. Teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde çalışmalara başlayan Maraş haftanın beş günü yoğun bir tempoda ikinci devreye hazırlanacak. Hafta sonu günde çift idman ile hazırlıklarını sürdürecek Maraş, başta kaleci olmak üzere iki transfer yapmayı düşünürken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Devre arası kamp çalışmaları için araştırma yapılırken, ülke içerisinde üç günlük kamp yapmayı planlayan İzzet Kaçmaz, ilk hazırlık maçının ise 12 Ocak’ta Dörtyol ile aldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Maraş’ın yapılan ilk antrenman sonrasındaise takımın tecrübeli kaptanı Gökhan Yazlık’a sürpriz doğum günün kutlaması yapıldı. Maraş yöneticisi İbrahim Kaptan Gedik’in organize ettiği kutlamada, Maraş futbolcuları ile teknik kadro Gökhan Yazlık’ın 31.yaş gününü, pasta keserek kutladılar.