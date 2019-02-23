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Maraş'ta maç ücretsiz

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Maraş'ta maç ücretsiz
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K-PET Birinci Ligde bugün Maraş Stadı'nda oynanacak olan Maraş-Ozanköy maçı öncesinde Maraş kulüp başkanı Gökhan Bülbül maça girişin ücretsiz olacağını açıkladı.

Gökhan Bülbül'ün açıklamaları şöyle:

"Evet arkadaşlar beklediğimiz gün geldi çattı. Maraş-Ozanköy maçına artık saatler kaldı. Bir kere daha hatırlatmak isterim ki maçımıza girişler ücretsiz olacaktır.

Özde tüm Maraş halkını genelde ise tüm Mağusa halkını maçımıza bekliyoruz. Camia olarak her zaman benimsediğimiz bir şey vardır ki; yapılan iyiliği da kötülüğü da, hiç bir zaman unutmayız. Herkes hak ettiği şekilde ağırlanır"

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