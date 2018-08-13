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Maraş'ta Bülbül dönemi

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Maraş'ta Bülbül dönemi
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K-PET Birinci Lig kulüplerinden Maraş'ta sıkıntılı günler geride kaldı. Ertelenen, tartışmalı geçen genel kurullar sonrasında dün akşam yapılan genel kurula tek başkan adayı olarak giren Gökhan Bülbül, üyelerin onayıyla kulübün yeni başkanı oldu.

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