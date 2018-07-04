Maraş'ta Borataş sesleri

Mağusa'nın K-PET Birinci Lig'deki temsilcilerinden Maraş'ta kulüp başkanlığı konusunda gelişmeler yaşanıyor. Başkan Kenan Akın'ın göreve devam etme niyetine rağmen camia içerisinden bazı isimlerin takımın eski futbolcularından Hakan Borataş'ın ismini başkanlık için gündeme getirdiği öğrenildi. Hakan Borataş'ın da konuyu değerlendirdiği bilgisi edinildi. Maraş'taki başkanlık konusunun birkaç gün içerisinde şekillenmesi bekleniyor.
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