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Maraş puanı Yazar

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Maraş, Cenker Yazar’ın golleriyle zorlu Esentepe deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişi sonlandırdı. Önemli eksikliklerle maça çıkan Esentepe mağlup olarak play off hattına yükselme şansını yitirdi

Maraş puanı Yazar

Richard BEALE

K-Pet Süper Ligin 22. Haftasında Erdal Barut Stadında Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği maçta kazanan taraf Maraş oldu.

İkinci devreye kötü başlayan Maraş, Cenker Yazar’ın ikinci devredeki golleriyle zorlu Esentepe deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişi sonlandırdı. Önemli eksikliklerle maça çıkan Esentepe mağlup olarak play off hattına yükselme şansını yitirdi. Onur, Şahin, Kağan ve Şükrü gibi yıldızlarından yoksun olan Esentepe, bu futbolcuların yokluğunu fazlasıyla hissetti. Esentepe’de 16 yaşındaki Hüseyin Deynekli ilk kez A Takım forması ile sahaya çıktı.

Maçın ilk devresinde her 2 ekibin de çabaları sonuç getirmezken, devre Esentepe 0 – Maraş 0 şeklinde tamamlandı.

İkinci devrenin son 20 dakikasına kadar maç 0-0 devam ederken, Cenker Yazar, 73’te kafayla, 90’da ayakla golleri atarak skoru belirledi. Maraş’ta Gökhan Yazlık, 75’te kırmızı kart gördü.

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