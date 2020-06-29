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Maraş, play off aşkına kazandı

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Maraş, play off aşkına kazandı

K-PET Birinci Ligin 25. Hafta mücadelesinde play off hedefindeki Maraş, play out hattından uzaklaşmak isteyen Görneç ile karşılaştı.

Ömer Doğru, Necmi Bulut, Arif Malek hakem üçlüsünün yönettiği Halil Kartal Stadındaki maç, gol düellosu şeklinde geçti. Görneç, Mehmet Çavuş ile öne geçmesine rağmen, Maraş Cenker Yazar ile gol bulunca ilk devre 1-1 sona erdi.

Maraş ikinci devrede Cenker Yazar ve Yıldıray ile 2 gol daha bulurken, Görneç’ten İrfan’ın golü skoru belirledi. 3-2 Görneç’ten, Levent Akçagil ve Mehmet Çavuş kırmızı kart gördüler.

40 puana yükselen Maraş, play off hattının hemen altında kendisine yer bulurken, Görneç play out hattının ilk basamağında kaldı.

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