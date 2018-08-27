Maraş, Necati'ye talip

K-PET Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Maraş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Hüseyin Özkuyucu antrenörlüğünde çalışan Maraş, Hamitköy ile yollarını ayıran Necati Yıldırım'a talip oldu. Başarılı hücumcu ile prensipte anlaşan Maraş, Hamitköy ile masaya oturacak.