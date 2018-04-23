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Maraş masterleri Antalya Cup’ta yer alacak

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Maraş masterleri Antalya Cup’ta yer alacak
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KKTC Maraş Masterler Derneği Master Futbol Takımı, geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Antalya Soccer Cup 2018 Masterler futbol turnuvasına katılmak üzere 24 Nisan bugün Antalya’ya gidiyor.

 Antalya Kemer'de 25-29 Nisan 2018, tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Soccer Cup 2018 Masterler Futbol Turnuvası’na katılacak olan Maraş Master Futbol Takımı kafilesi Kemer’de Limak Limra Otel’de konaklayacak. Kafile başkanlığını Dernek başkanı Mehmet Cengiz, antrenörlüğünü Eralp Kırıkkale yaptığı kafile 34 kişiden oluşuyor. Antalya Soccer Cup 2018 turnuvasında 20 takım, 4 grupta beşerli tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Maraş Masterleri D grubunda Batman Gençlik, Bingöl masterler, Yalova Masterler, Kemer Masterler takımlarının yer aldığı grupta mücadele edecek.

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