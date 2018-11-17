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Maraş lige kök saldı

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Maraş yeni teknik adamı Lütfi Köksal yönetiminde çıktığı ilk maçta, Düzkaya’yı mağlup ederek, sezonun ilk galibiyetini aldı. Maçta Maraş futbolcusu Doğan’ın kafası yarıldı

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Maraş lige kök saldı
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Stat: Maraş Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emre Çevikdal, Yunus Bakar, Fehim Dayı

Maraş: Yılmaz Mert, Yavmi Çelebi, Ahmet Dölek, Doğan Gözütürk (Dk. 90+2 Mustafa Doğru), Hamit Çakaloğlu, Salih Kemaneciler, Eren Kandemir, Faruk Akkuş (Dk.78 Mustafa Köleli), Gökhan Yazlık, Kaan Ayseki (Dk.88 Mehmet Çavdar), Mehmet Küçükkutlu

Düzkaya: Yunus Yeşilırmak, Okan Kibar, Hasan Özçelik, Nersin Osman, Reşat Erkıvanç (Dk.55 Tahir), Süleyman Bayır, Bilal Çebi, Sedat Toprak, İbrahim Salin, Can Sakallılar (Dk.35 Serkan), Berke Salcı (Dk.75 Uğur)

Goller: Faruk Akkuş (Dk.18)

K-PET Birinci Lig’de yeni teknik adamı Lütfi Köksal yönetiminde ilk maçına çıkan Maraş, güçlü Düzkaya’yı mağlup ederek, sezonun ilk galibiyetini alırken, 4 puana yükseldi. Maraş maçtan sonra büyük sevinç yaşadılar. Düzkaya ise 15 puanda kaldı.

Maçta Maraş futbolcusu Doğan’ın kafası yarıldı

Dk.15:Sağ kanattan gelişen Maraş atağında  Kaan yerden çevirdi fakat Doğan gelen topa vuramadı ve mutlak bir gol pozisyonu kaçtı.

DK.18:Maraş takımında kazanılan korneri kullanan Faruk  topu doğrudan kaleye gönderdi ve kaleci Yunus’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.1-0

Dk.35:Düzkaya atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hasan Özçelik vuruşunda top uzak direkten az farkla dışarı çıktı.

Dk.63:Sağ kanattan Faruk’un ortasında arka direkte bulunan  Doğan arka direkte topu dokundu fakat dışarı çıktı.

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