Maraş lige kök saldı

Stat: Maraş Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Emre Çevikdal, Yunus Bakar, Fehim Dayı
Maraş: Yılmaz Mert, Yavmi Çelebi, Ahmet Dölek, Doğan Gözütürk (Dk. 90+2 Mustafa Doğru), Hamit Çakaloğlu, Salih Kemaneciler, Eren Kandemir, Faruk Akkuş (Dk.78 Mustafa Köleli), Gökhan Yazlık, Kaan Ayseki (Dk.88 Mehmet Çavdar), Mehmet Küçükkutlu
Düzkaya: Yunus Yeşilırmak, Okan Kibar, Hasan Özçelik, Nersin Osman, Reşat Erkıvanç (Dk.55 Tahir), Süleyman Bayır, Bilal Çebi, Sedat Toprak, İbrahim Salin, Can Sakallılar (Dk.35 Serkan), Berke Salcı (Dk.75 Uğur)
Goller: Faruk Akkuş (Dk.18)
K-PET Birinci Lig’de yeni teknik adamı Lütfi Köksal yönetiminde ilk maçına çıkan Maraş, güçlü Düzkaya’yı mağlup ederek, sezonun ilk galibiyetini alırken, 4 puana yükseldi. Maraş maçtan sonra büyük sevinç yaşadılar. Düzkaya ise 15 puanda kaldı.
Maçta Maraş futbolcusu Doğan’ın kafası yarıldı
Dk.15:Sağ kanattan gelişen Maraş atağında Kaan yerden çevirdi fakat Doğan gelen topa vuramadı ve mutlak bir gol pozisyonu kaçtı.
DK.18:Maraş takımında kazanılan korneri kullanan Faruk topu doğrudan kaleye gönderdi ve kaleci Yunus’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.1-0
Dk.35:Düzkaya atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hasan Özçelik vuruşunda top uzak direkten az farkla dışarı çıktı.
Dk.63:Sağ kanattan Faruk’un ortasında arka direkte bulunan Doğan arka direkte topu dokundu fakat dışarı çıktı.