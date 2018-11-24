Maraş, kök söktürmeye başladı

Stad: Mehmet Ergün Stadı
Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Necmi Bulut, Cemal Sarı, Serkan Durmaz
Yeniboğaziçi: Ersoy Saydağ, Hasan Aktaş, Halil Esen, Burçin Kerimoğulları, Çağrı Sarpoğlu, Bulut Kaçar, Tugay Sezer, Hakan Uluçay, Ali Elmas (Dk.35 Zübeyir), Emir Amir (Dk.69 Ataberk)
Maraş: Yılmaz Mert, Yavmi Çelebi, Ahmet Dölek, Hamit Çakaloğlu, Doğan Gözütok, Salih Kemaneciler, Mehmet Küçükkutlu, Eser Kandemir (Dk.78 Süleyman Devecioğlu), Faruk Akkuş (Dk.55 Mustafa Köleli), Gökhan Yazlık, Kaan Ayseki
Goller: Dk.1: Kaan Ayseki, Dk.28:Hamit Çakaloğlu, Dk.70:Bulut Kaçar, Dk.74:Eser Kandemir, Dk.90+3: Mustafa Köleli
K-PET Birinci Lig'de çıkış arayan Yeni Boğaziçi ile seri yakalamak isteyen Maraş arasındaki mücadeleden konuk ekip Maraş galip ayrılarak, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Dk.1:Maçın ilk atağında ceza sahası dışından topla buluşan ve çok sert bir vuruş yapan Kaan takımını ilk dakikadan öne geçirdi.0-1
Dk.22:Sol kanattan gelişen Yeniboğaziçi atağında Hakan Uluçay yerden arka direğe ortaladı,arkadan gelen Bulut topu dışarıya gönderdi.
Dk.28:Sağdan kullanılan kornerde savunma uzaklaştırdı ceza sahası dışına çıkan topu Hamit yerden köşeye gönderdi ve top ağlarla buluştu.0-2
Dk.70:Sağ kanattan Hakan Uluçay’ın ortasında savunma kafa ile uzaklaştırdı dönen topu uçarak vole vuran Bulut topu ağlara gönderdi.1-2
Dk.74:Kaan savunmadan kaptığı top ile kaleci ile karşı karşıya kaldı kaleye vurmak yerine sağdan gelen Eser’e topu çıkardı oda boş kaleye topu yolladı.1-3
Dk.78:Kaan savunma arkasında top ile buluştu kaleci ile karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersoy topu kurtadı.
Dk:90+3:Sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa kaleci Ersoy’u geçerek topu ağlara gönderdi.1-4