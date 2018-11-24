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Maraş, kök söktürmeye başladı

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Maraş, Lütfü Köksal yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kazanarak puanını bir anda 7'ye yükseltip düşme hattından uzaklaşma adına umutlandı. Kendi evinde ağır bir yenilgi alan Yeni Boğaziçi, istikrarsız sonuçlar almaya devam etti

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Maraş, kök söktürmeye başladı
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Stad: Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Necmi Bulut, Cemal Sarı, Serkan Durmaz

Yeniboğaziçi: Ersoy Saydağ, Hasan Aktaş, Halil Esen, Burçin Kerimoğulları, Çağrı Sarpoğlu, Bulut Kaçar, Tugay Sezer, Hakan Uluçay, Ali Elmas (Dk.35 Zübeyir), Emir Amir (Dk.69 Ataberk)

Maraş: Yılmaz Mert, Yavmi Çelebi, Ahmet Dölek, Hamit Çakaloğlu, Doğan Gözütok, Salih Kemaneciler, Mehmet Küçükkutlu, Eser Kandemir (Dk.78 Süleyman Devecioğlu), Faruk Akkuş (Dk.55  Mustafa Köleli), Gökhan Yazlık, Kaan Ayseki

Goller: Dk.1: Kaan Ayseki, Dk.28:Hamit Çakaloğlu, Dk.70:Bulut Kaçar, Dk.74:Eser Kandemir, Dk.90+3: Mustafa Köleli

K-PET Birinci Lig'de çıkış arayan Yeni Boğaziçi ile seri yakalamak isteyen Maraş arasındaki mücadeleden konuk ekip Maraş galip ayrılarak, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Dk.1:Maçın ilk atağında ceza sahası dışından topla buluşan ve çok sert bir vuruş yapan Kaan takımını ilk dakikadan öne geçirdi.0-1

Dk.22:Sol kanattan gelişen Yeniboğaziçi atağında Hakan Uluçay yerden arka direğe ortaladı,arkadan gelen Bulut topu dışarıya gönderdi.

Dk.28:Sağdan kullanılan kornerde savunma uzaklaştırdı ceza sahası dışına çıkan topu Hamit yerden köşeye gönderdi ve top ağlarla buluştu.0-2

Dk.70:Sağ kanattan Hakan Uluçay’ın ortasında savunma kafa ile uzaklaştırdı dönen topu uçarak vole vuran Bulut topu ağlara gönderdi.1-2

Dk.74:Kaan savunmadan kaptığı top ile kaleci ile karşı karşıya kaldı kaleye vurmak yerine sağdan gelen Eser’e topu çıkardı oda boş kaleye topu yolladı.1-3

Dk.78:Kaan savunma arkasında top ile buluştu kaleci ile karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersoy topu kurtadı.

Dk:90+3:Sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa kaleci Ersoy’u geçerek topu ağlara gönderdi.1-4

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