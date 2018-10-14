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Maraş kaçtı, Ozanköy yakaladı

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Maraş, gergin geçen Ozanköy maçında 2 farkla öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamazken, sezonun ilk puanını almakla teselli buldu. Ozanköy ise kendi evindeki bir maçı daha kazanamadan tamamladı

Maraş kaçtı, Ozanköy yakaladı
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Yer: Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Timur Ercan Bodi, Şakir Azizoğlu, Mert Ercan Bulut

Ozanköy: Mehmetemin, Saydam, Aytun, Ali, Mustafa (Dk.82 Yulian), Hasan, Ahmet, Muhammet Ali (Dk.65 Ram Roman), Aksel, Murat Gertik (Dk.55 Dalyan), Bekir

Maraş: Volkan, Yavmi, Mehmet, Ramazan, Ahmet, Salih, Faruk, Eren (Dk.72 Doğan), Mehmet Göreli (Dk.61 Mehmet), Kağan, Gökhan (Dk.46 Mustafa Köleli)

Goller: Dk.63 Saydam (p), Dk.83 Ali Nazlıoğlu (Ozanköy), Dk.45 Kağan, Dk.53 Mustafa Köleli (Maraş)

K-Pet Birinci Lig’in 4. haftasında Ozanköy ile Maraş 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar. Ozanköy’ün golleri 63. dakikada penaltıdan Saydam ve 83. dakikada Ali Nazlıoğlu kaydederken, Maraş’ın golleri 45. dakikada Kağan ve 53. dakikada Mustafa Köleli’den geldi. Maraş böylelikle bu sezonki ilk puanını almış oldu.

Ozanköy, Maraş maçı, hastanede serum tedavisi gören Mehmet Göreli’nin sahaya geç gelmesinden dolayı, geç başladı. Mehmet Göreli hastalığına rağmen takımının en iyisi olarak dikkat çekerken, 1 de asist yaptı. Ozanköy, Maraş maçında Ozanköy taraftarlarının sahaya attıkları yabancı cisimlerden dolayı bir süreliğine dururken, oyun gerginlikten sonra yeniden başladı.

Ozanköy maça yeni teknik direktörü Rıza Erseven yönetiminde çıkarken, maça yeni antrenörü Batur Sağlamer yönetiminde çıkan Maraş ilk devrede daha kontrollü oynayıp, 45. dakikada Kağan ile 1-0 geçip, devreyi önde tamamladı.

İkinci devreye de Maraş daha iyi başlarken, Mustafa Köleli 52’te farkı 2’ye çıkardı. 0-2

2 farktan sonra oyuncu değişiklikleri yapan Ozanköy toparlanırken, Timur Ercan Bodi’nin doğru penaltı kararından sonra 63. dakikada Saydam penaltıdan takımının ilk golünü attı.

83. dakikada ise defanstan ileriye çıkan Ali Nazlıoğlu takımına 1 puan getiren ve skoru belirleyen golü kaydetti. 2-2

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