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Maraş kaçamadı

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Maraş kaçamadı
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Maraş, Bostancı Bağcıl deplasmanında 2 farklı öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayarak beraberliğe razı oldu K-PET Birinci Ligde play out oynamak istemeyen 2 takımın maçında Maraş, ilk devreyi 2 - 0 önde tamamlarken, Bostancı Bağcıl ikinci devrede bulduğu gollerle puanı kurtardı. Maraş'ın gollerini penaltıdan Mehmet Çil ve Ramazan atarken, Bostancı Bağcıl'ın gollerini Justice kaydetti.

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