Maraş kaçamadı

Maraş, Bostancı Bağcıl deplasmanında 2 farklı öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayarak beraberliğe razı oldu K-PET Birinci Ligde play out oynamak istemeyen 2 takımın maçında Maraş, ilk devreyi 2 - 0 önde tamamlarken, Bostancı Bağcıl ikinci devrede bulduğu gollerle puanı kurtardı. Maraş'ın gollerini penaltıdan Mehmet Çil ve Ramazan atarken, Bostancı Bağcıl'ın gollerini Justice kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.