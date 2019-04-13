Maraş kaçamadı

Maraş, Bostancı Bağcıl deplasmanında 2 farklı öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayarak beraberliğe razı oldu K-PET Birinci Ligde play out oynamak istemeyen 2 takımın maçında Maraş, ilk devreyi 2 - 0 önde tamamlarken, Bostancı Bağcıl ikinci devrede bulduğu gollerle puanı kurtardı. Maraş'ın gollerini penaltıdan Mehmet Çil ve Ramazan atarken, Bostancı Bağcıl'ın gollerini Justice kaydetti.