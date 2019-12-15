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Maraş'ın şakası yok

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Maraş, bire bir rakibi Yalova'yı 2-0 mağlup ederek, sıralamada rakibini geride bırakıp üst sıralarda kazanan tek takım olarak haftanın kârlısı oldu. Yalova aldığı mağlubiyetle istikrarsız gidişini sürdürdü

Maraş'ın şakası yok

K-PET Birinci Ligin 14. haftasında Halil Kartal Stadında oynanan ve HakanMuhtaroğlu'nun yönettiği maçı ev sahibi Maraş, Yalova karşısında 2-0 kazandı.

Özellikle evinde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Maraş, maça da oldukça etkili ve atak başladı.

Maçın 24. dakikasında Mustafa Köleli ile 1-0 öne geçen Maraş, 34'te ise golcüsü Süleyman Bayır'ın penaltı golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede skoru korumayı başaran Maraş, sadece 2 sarı kartın çıktığı maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıp, puanını 26'ya çıkardı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O G B M A Y AV P
1. Mesarya SK 14 11 2 1 36 10 26 35
2. Yonpaş Dumlupınar TSK 14 9 3 2 28 2 26 30
3. Maraş GSK 14 8 2 4 24 17 7 26
4. Yalova SK 14 7 4 3 25 12 13 25
5. Girne Halk Evi 14 7 3 4 27 21 6 24
6. L. Gençler Birliği SK 14 7 2 5 23 18 5 23
7. Görneç KSK 14 6 4 4 25 20 5 22
8. Mormenekşe GBSK 14 6 3 5 20 26 -6 21
9. Lapta TBSK 14 6 1 7 22 22 0 19
10. Esentepe KKSK 14 4 6 4 16 14 2 18
11. Dörtyol SK 14 4 5 5 14 17 -3 17
12. Karşıyaka ASK 14 4 4 6 14 23 -9 16
13. Çanakkale TSK 14 4 3 7 20 29 -9 15
14. Bostancı Bağcıl SK 14 3 3 8 16 21 -5 12
15. Ozanköy SK 14 2 3 9 14 30 -16 9
16. Doğancı SK 14 0 0 14 0 42 -42 0
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