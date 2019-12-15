Maraş'ın şakası yok

K-PET Birinci Ligin 14. haftasında Halil Kartal Stadında oynanan ve HakanMuhtaroğlu'nun yönettiği maçı ev sahibi Maraş, Yalova karşısında 2-0 kazandı.
Özellikle evinde oynadığı maçlarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Maraş, maça da oldukça etkili ve atak başladı.
Maçın 24. dakikasında Mustafa Köleli ile 1-0 öne geçen Maraş, 34'te ise golcüsü Süleyman Bayır'ın penaltı golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı.
İkinci devrede skoru korumayı başaran Maraş, sadece 2 sarı kartın çıktığı maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıp, puanını 26'ya çıkardı.
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mesarya SK
|14
|11
|2
|1
|36
|10
|26
|35
|2.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|14
|9
|3
|2
|28
|2
|26
|30
|3.
|Maraş GSK
|14
|8
|2
|4
|24
|17
|7
|26
|4.
|Yalova SK
|14
|7
|4
|3
|25
|12
|13
|25
|5.
|Girne Halk Evi
|14
|7
|3
|4
|27
|21
|6
|24
|6.
|L. Gençler Birliği SK
|14
|7
|2
|5
|23
|18
|5
|23
|7.
|Görneç KSK
|14
|6
|4
|4
|25
|20
|5
|22
|8.
|Mormenekşe GBSK
|14
|6
|3
|5
|20
|26
|-6
|21
|9.
|Lapta TBSK
|14
|6
|1
|7
|22
|22
|0
|19
|10.
|Esentepe KKSK
|14
|4
|6
|4
|16
|14
|2
|18
|11.
|Dörtyol SK
|14
|4
|5
|5
|14
|17
|-3
|17
|12.
|Karşıyaka ASK
|14
|4
|4
|6
|14
|23
|-9
|16
|13.
|Çanakkale TSK
|14
|4
|3
|7
|20
|29
|-9
|15
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|14
|3
|3
|8
|16
|21
|-5
|12
|15.
|Ozanköy SK
|14
|2
|3
|9
|14
|30
|-16
|9
|16.
|Doğancı SK
|14
|0
|0
|14
|0
|42
|-42
|0