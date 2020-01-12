banner255
banner69
Rallide, Kış Kupası heyecanı
Rallide, Kış Kupası heyecanı
1 0
Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı yaşanacak
5 0
 
“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”
“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”
10 0
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
236 0
Hyundai uçmaya başlayacak
Hyundai uçmaya başlayacak
29 0
33 0
Ne lastik kaldı, ne jant
Ne lastik kaldı, ne jant
85 0
banner374

Maraş ile Dörtyol yenişemedi

banner27

Maraş ile Dörtyol yenişemedi

Futbol liglerimizde devre arası yaşanırken, takımlarımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile devam ediyor.

K-Pet 1. Lig ekiplerinden Maraş ile Dörtyol hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

Maraş Necip Halil Kartal Stadında oynanan Necmi Bulut, Mehmet Ekşici, Özalp Ürüncüoğlu hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın da doksan dakika boyunca yeni transferler ve tüm oyunculara şans verdiği ve 2-2 beraberlikle biten karşılaşmada Maraş’ın golleri Süleyman Bayır ve Cenker Yazar'dan, Dörtyol’un ise Melih Gök ve Hakan Özoğlu'ndan geldi.

İkinci hazırlık dönemi çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Dörtyol, bugünü dinlenerek geçerken 14 Ocak Salı akşamı yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek.       

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.