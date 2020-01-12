Maraş ile Dörtyol yenişemedi

Futbol liglerimizde devre arası yaşanırken, takımlarımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yoğun geçen çalışmalar, kamplar ve hazırlık maçları ile devam ediyor.

K-Pet 1. Lig ekiplerinden Maraş ile Dörtyol hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

Maraş Necip Halil Kartal Stadında oynanan Necmi Bulut, Mehmet Ekşici, Özalp Ürüncüoğlu hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın da doksan dakika boyunca yeni transferler ve tüm oyunculara şans verdiği ve 2-2 beraberlikle biten karşılaşmada Maraş’ın golleri Süleyman Bayır ve Cenker Yazar'dan, Dörtyol’un ise Melih Gök ve Hakan Özoğlu'ndan geldi.

İkinci hazırlık dönemi çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Dörtyol, bugünü dinlenerek geçerken 14 Ocak Salı akşamı yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek.