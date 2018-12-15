Maraş, Hamitköy'ün karizmasını çizdi

Maraş, haftaya lider giren Hamitköy'ü geriye düştüğü maçta mağlup ederek, play out grubundaki takımlara yaklaştı. Hamitköy ise aldığı mağlubiyetle zirve yarışında yara aldı

Yer: Maraş Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Emine Yarkın, Ali Karahasan

MARAŞ: Volkan, Yavmi, Ahmet Dölek, Mehmet Göreli(Dk.75 Doğan), Salih Kemaneciler(Dk.80 Mustafa), Gökhan Yazlık(Dk.88 Mehmet), Hamit, Eren, Ramazan, Mustafa Köleli, Kaan

HAMİTKÖY: Emre, Salih Adakan, Gökhan Özer, Halil İbrahim Çocuk, Michael, Agit, Ömer, İbrahim Kaba(Dk.72 Hüseyin Çıdamlı), Gökay, Muhammet Savaşcı(Dk.52 Toykan), Hasan Akkuyu

GOL: Dk.51 Mehmet Göreli, Dk.66 Eren, Dk.87 Kaan(Maraş), Dk.29 Muhammet Savaşcı(Hamitköy

K-PET Birinci Lig'de düşme hattında yer alan Maraş, haftaya lider giren Hamitköy'ü geriye düştüğü maçta mağlup ederek, play out grubundaki takımlara yaklaştı. Hamitköy ise aldığı mağlubiyetle zirve yarışında yara aldı.

Maça hızlı başlayan taraf, rüzgarı arkasına alan Maraş olurken, henüz 30. saniye ve 3. dakikada ev sahibi ekip 2 net pozisyonu harcadı.

İlk baskıyı atlatan Hamitköy oyunda dengeyi kurmasına rağmen, önemli pozisyonlar yaratamadı. Maçın 29. dakikasında Hasan'ın pasına sola hareketlenen Muhammet, ters köşe topu bırakarak, devrenin skorunu belirledi. 1-0

İkinci devre rüzgarı arkasına alan Hamitköy'ün baskısını artırması beklenirken, oyuna asılan taraf Maraş özellikle Mehmet Göreli ile oldukça etkili oldu. Hamitköy bu devrede etkili olamadı.

Maçın 51. dakikasında sol çaprazda, 3 savunma oyuncusu içerisinden çıkan Mehmet Göreli, plase ile ters köşeden golü attı. 1-1

Maçın 66. dakikasında sol çaprazda İbrahim'in, Mehmet Göreli'yi düşürmesi sonrasında kazanılan serbest vuruşta Eren uzak mesafede, topu ters köşeden üstten ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada gelişen Hamitköy kontra atağında Tuykan'ın plasesini kaleci Volkan mükemmel çıkardı.

87. dakikada gelişen Maraş atağında ceza alanı içerisinde Kaan ağlara gönderek, skoru belirledi. 3-1