Maraş – Hamitköy maçında özlenen görüntü

Maraş ile Hamitköy karşılaşmasında seremoniden önce Hamitköy kaptanı Ender Meta, Maraş kaptanı Ramazan’a bir buket çiçek hediye etti

K-PET Birrinci Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan zirvenin önemli maçında Maraş ile Hamitköy karşılaşmıştı.

Maçtan önce futbolumuzda görmek istediğimiz görüntüler vardı. Maç seremonisinden önce Hamitköy kaptanı Ender Meta, Maraş kaptanı Ramazan’a bir buket çiçek hediye etti. Bu güzel fair play seremonisi sonrasında başlayan karşılaşma da centilmence geçti. Oldukça çekişmeli ve keyifli bir futbolun sergilendiği maç sonrasında ise Maraş, Hamitköy’ü 2-1 mağlup etmişti. Sezonun ilk devresinde Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan maçta Maraş takım kaptanı, Hamitköy takım kaptanına çiçek armağan etmişti.