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Maraş, Girne'ye çıkarma yaptı

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Maraş, taraftarının ilgi gösterdiği maçta güçlü Girne Halk Evi'ni deplasmanda 4-3 mağlup ederek üst sıralara tırmandı

Maraş, Girne'ye çıkarma yaptı
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K-PET Birinci Ligde 8. haftada Mete Adanır Stadında oynanan maçta Maraş, deplasmanda Girne Halk Evi'ni 4-3 mağlup ederek üst sıralara tırmanırken, zirve yarışında iddialı olmak isteyen rakibine zirve yarışında darbe vurdu. Maraş, sıralamada da Girne Halk Evi'nin 3 puan önüne geçti.

Hüseyin Özkan'ın yönettiği maçın ilk devresine taraftarının da büyük destek verdiği Maraş fırtına gibi başlayıp 2 dakikada 2 gol buldu.

Maraş 4. dakikada Cenker ve 6. dakikada Süleyman'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Girne Halk Evi 2-0'dan sonra adeta uyanırken 1 dakikada 2 gol buldu. 13'te Bekir, 14'te Saydam'ın golleriyle ilk devre 2-2 berabere sona erdi.

Maraş maçın ikinci devresine de fırtına gibi başlayıp 47'de yine Süleyman'ın golüyle 3-2 öne geçti. 56'da ise Tahsin bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. 2-4  85'te Girne Halk Evi'nden Ahmet Saygı'nın golü skoru belirledi. 3-4

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