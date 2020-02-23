Maraş, Gençler’i frenledi

K-Pet Birinci Ligin 20. haftasında Cumhuriyet Stadında karşılaşan Gençler Birliği ile Maraş arasında oynanan maçtan golsüz beraberlik çıktı.

İkinci devreye kötü bir başlangıç yapan Maraş, zirveye daha da yaklaşmayı hedefleyen Gençler Birliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rakibine zirve yarışında büyük yara verdi. Gençler Birliği’nde Sinan 85’te kırmızı kart görürken, kırmızı siyahlılar, evinde oynadığı son 2 maçtan galibiyet çıkaramamış oldu.

İkinci devrede henüz galibiyetle tanışmayan Maraş maçın 83. dakikasında Süleyman ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, üst üstü ikinci golsüz beraberliğini aldı.