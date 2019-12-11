Maraş, Başçeri'den destek sözü aldı

K-PET Birinci Ligde mücadele eden Maraş Gençlik Spor Kulübü yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri' yi makamında ziyaret etti.

Hasan Oy başkanlığındaki heyet, Maraş bölgesi ve kulüp hakkında Ali Murat Başçeri ile geniş bir bilgi alışverişinde bulundu. Maraş heyeti, Ali Murat Başçeri’den genç sporcular ve kulüp adına planlamış olduğu sosyal tesis projesi için destek sözü aldı.

Güzel, samimi ve verimli geçen ziyaretin sonunda Büyükelçi Ali Murat Başçeri’ ye ziyaretin anısına plaket ve kırmızı beyaz Maraş Gençlik forması takdim etti.