Maraş, Akova’ya fark attı

Ligde şampiyonluk kovalayan Maraş, Akova’yı 5-1’lik farklı skorla mağlup ederken, ilk kez A takım forması giyen Faruk Akkuş ise ilk maçında gol attı

Stad: Maraş Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Fatİh Bardakcıoğlu, Enver Kalkın

Maraş: Volkan Üşenmez, Baki Kılıç, Mustafa Köleli, Emre Uysal, Ramazan Tebelleşol, Sedat Toprak, Hamit Çakaloğlu, Gökhan Yazlık (Dk.74 Faruk Akkuş), Hasan Şemmedi (Dk.78 Gökhan Demir), Orhan Kalaycı, Hasan Özçelik (Dk.88 Yavmi Çelebi)

Akova Vuda: Derviş Osum, Askın Kavaklı (Dk.30 Emre İmam), Süleyman Türker, Louka, Koray Keleş, Osman Çobanoğlu (Dk.58 Eray Vudalı), Berhan Çelme, Olgun Tekbıyık, Ali İmam (Dk.68 Cemil Awwad), İrfan Boşnak, Vakkos

K-PET Birinci Lig’de şampiyonluk kovalayan Maraş, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akova’yı 5-1’lik farklı skorla mağlup ederken Maraşlı futbolcular maçtan sonra büyük sevinç yaşadılar.

Maçta rakibini zorlanmadan mağlup eden Maraş’ın gollerinin 2’si Hasan Özçelik’ten gelirken diğer golleri Sedat Toprak, Ramazan Tebellesol ve Faruk Akkuş kaydetti. Akova tek gölü ise penaltıdan Ali İmam’dan geldi.

Maraş genç takımında 27 gol kaydeden ve dün ilk kez A takım forması giyen Faruk Akkuş ise ilk maçında gol kaydetmeyi başardı.