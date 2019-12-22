Maraş'a şapka çıkarılır

Oldukça başarılı bir ilk devre geçiren Maraş, ilk devrenin son maçında Mormenekşe deplasmanından farklı galibiyetle ayrıldı

K-PET Birinci Lige en son hazırlanan takım olmasına rağmen oldukça başarılı bir ilk devre geçiren Maraş, ilk devrenin son maçında Mormenekşe deplasmanından farklı galibiyetle ayrıldı.

Maraş, Cemal Balses Stadında oynanan ve Hakan Ünal'ın yönettiği maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Maçın ilk bölümünde goller yağmur gibi yağarken, 16. dakika içerisinde Maraş'tan, Yıldıray, Cenker ve Mustafa Köleli'nin gollerine Mormenekşe, sadece Gökay ile cevap verince devre 1-3 sona erdi.

Maraş ikinci devreye de hızlı başlarken golcüsü Süleyman Bayır'ın attığı gollerle maçı deplasmanda 5-1 kazanıp, ilk devreyi 29 puanla 3. sırada tamamladı. Mormenekşe ise ilk devreyi 21 puanla 9. sırada tamamladı.