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Manuacılara tribüne gel çağrısı

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Manuacılara tribüne gel çağrısı

Türk Ocağı kulübünü K-PET Süper Ligde kalan 8 maçlık serisinin açılış maçı olan Doğan Türk Birliği derbisinin heyecanı sararken, kulüpten yapılan açıklamayla, taraftarlar maça davet edildi.

Kulübün facebook sayfasından yapılan açıklama şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile bir görüşme gerçekleştiren KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun, ’’18 Haziran 2020 Perşembe günü başlayacak olan K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig karşılaşmalarının kalan bölümünün seyircili oynanması kararlaştırıldı.
Perşembe akşamı oynayacağımız Doğan Türk Birliği derbisinde sende tribündeki yerini al takımına sahip çık.” ifadeleri kullanıldı.”

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