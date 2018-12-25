ManU Ozan Kabak'ı istiyor

Galatasaraylı Ozan Kabak, Avrupa'nın dev takımlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. İngiliz basını, Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer'in 10 kişilik stoper listesinde genç futbolcunun da olduğunu öne sürdü

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Jose Mourinho'dan sonra Manchester United'da teknik direktör olarak göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer, devre arasında bir stoper transferi istiyor. İngiliz basını, Norveçli teknik adamın 10 adayı yakın takibe aldığını iddia etti. Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak da İngiliz takımının transfer listesinde yer alıyor. Avrupa'nın önemli takımlarının ilgi gösterdiği Ozan için Manchester United, 7 milyon poundu gözden çıkardı. 18 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini en az 20 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray, genç yıldızını devre arasında bırakmaya sıcak bakmıyor.