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Mannaş yönetimi, görev dağılımı yaptı

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Mannaş yönetimi, görev dağılımı yaptı
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K-PET Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy Spor Kulübü'nde, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrasında göreve gelen Evren Mannaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı. Buna göre Hamitköy yeni yönetim kurulu görev dağılımı şöyle oldu:

"Evren Mannaş başkan, Hüseyin Özzeki A Takım'dan sorumlu asbaşkan ve basın sözcüsü, Serkan Sakallı alt yapıdan sorumlu asbaşkan, Hüseyin Büyükoğlu lokal sorumlusu ve transfer komitesi üyesi, Demir Moda transfer komitesi üyesi, Kani Doğu Stad ve reklam sorumlusu, Halil İbrahim Şeytan sporcu sorumlusu, Ahmet Karahüseyin alt yapı komite üyesi, Şakir Gençer alt yapı komite üyesi, Ahmet Dağcın mali işler sorumlusu ve basın sözcüsü, Hüseyin Şefki transfer komitesi üyesi, Özgün Tayançlı tombala komite üyesi ve alt yapı komite üyesi, Özgür Özzeki alt yapı komite üyesi, Orkun Saner sporcu sorumlusu ve alt yapı komite üyesi, Onur Karahüseyin mali işler sorumlusu"

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