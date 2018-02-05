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Mannaş yönetimi, gençlerin de yanında

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Hamitköy’de, kulüp başkanı Evren Mannaş ile yöneticiler ve Hamitköy A takım antrenörü Hamitköy U21 Takımı'nın maçında tribünlerde yer alarak gençlerin yanında olduklarını gösterdi

Mannaş yönetimi, gençlerin de yanında
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KTFF U21 Bölgesel Lig Batı Bölgesi Grubu’nda Hamitköy U21 Takımı, geçtiğimiz haftaya lider giren Düzkaya’yı, Esat Erdoğmuş Stadı’nda konuk etmişti.

Maçın başından itibaren rakibinden daha üstün oynayan Hamitköy, maçın hakemlerinin iyi bir yönetim gösterdiği maçı 4-1 gibi farklı bir skorla kazanarak rakibini ikinciliğe indirip liderliğe yükselmişti. Bu maçı Hamitköy yönetimi ve Hamitköy A takım antrenörü Ahmet Sakallı da tribünlerden izleyerek kulübün gençlere verdiği önemi bir kez daha gösterdiler.

A takım bünyesinde de  alt yapıdan yetişen birçok futbolcu barındıran Hamitköy’de, kulüp başkanı Evren Mannaş, yöneticiler Hüseyin Özzeki, Halil İbrahim Çocuk ve Orkun Saner de antrenör Hamdi Öğütçü ve gençlerin yanında olduklarını gösterirlerken; maç sonunda da futbolcularla birlikte galibiyetin sevincini yaşadılar.

Hamitköy U21 Takımı sponsoru Sabor Restorant direktörü Jose Paulo da maçın başından sonuna kadar takımla birlikte olup, galibiyet mutluluğuna ortak oldu.

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