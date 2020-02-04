Mannaş: Spor Dairesi sorunlarımızı çözmüyor

Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş, Esat Erdoğmuş Stadındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulunurken, stadı için her ay yüklü harcama yaptıklarını, var olan sorunların giderilmesi için destek istedikleri Spor Dairesi’nden ise katkı görmediklerini açıkladı

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş, Esat Erdoğmuş Stadındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulunurken, mevcut durumdan kendilerinin de rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Hamitköy’ün sponsoru olan Şensal Yapı Marketin de direktörü olan kulüp başkanı Evren Mannaş, Esat Erdoğmuş Stadındaki sorunlara yönelik açıklamaları yaptı:

“Hamitköy Spor Kulübü olarak yıllardır Esat Erdoğmuş Stadının tüm sorumluluğunu biz üstlenmiş durumdayız. Elektrik, su, çalışan ve diğer giderler kulübümüz tarafından karşılanmaktadır. Birçok takım Spor Dairesi’nin sorumluluğundaki stadları kullanarak tüm bu masraflara girmeden her türlü aktivitelerini gerçekleştirirken, biz kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuruyoruz.

Stadımızın telleri çürüyüp dökülürken, biz kendi imkanlarımızla bu tellerin yerine stadın çevresini betonarme yaptık. Zeminin idamesi için sorumlumuz Cengiz Saner sürekli zemin ve diğer işlerle ilgileniyor. Stad tabelamızı da yine kendimiz yaptık.

Spor Dairesi’den 2 yıl önce depolarımızın değiştirileceği yönünde söz aldık. Ancak 2 yıldır bu söz verildiği yerde kaldı. Çürüyen, akıtan depolar henüz değiştirilmedi. Hakem soyunma odasının yenilenmesi konusunda da Spor Dairesi’den istemimiz oldu. Ancak bu konuda da hiçbir çalışma yapılmadı. Çimleri sulamak için yıllardır kullandığımız su kuyusu, bu alanda bulunan kantin ve stad tuvaletleri, yapılan yeni ölçümlerde bir şahsa ait arazide çıktı. Bu nedenle kantin ve stad tuvaletlerini yıkmak zorunda kaldık. Özellikle su kuyusu konusunda da Spor Dairesi’den de yardımımız olmadı.

Tribünler altındaki soyunma odalarına gidilen yürüyüş alanı konusu da kulübümüzü aşan boyutta bir sorundur. Bu konu da Spor Dairesi’nin çözebileceği bir sorundur; bunu da kendilerine defa defa bildirdik. Ama ne yazık ki bir çözüm üretilmedi. O bölgeye su akışının önlenmesi için çok büyük bir proje gerektirmektedir.

Sonuç olarak stadın bakım ve idamesi için Hamitköy Spor Kulübü her ay ciddi miktarda harcamalar yapmaktadır. Birçok kulüp böyle bir harcama yapmamasına rağmen biz gençlerimizin sağlıklı spor yapması için bu harcamaları yapmaktayız.

Yenicami A Takımının soyunma odasına girememesi ise tamamen kendi U21 Takımlarının soyunma odasını pis ve kötü kullanmasından dolayıdır. Stad sorumlumuz Cengiz Saner bu konuda 17 senedir özveriyle görev yapmakta ve her maç sonrasında gerek soyunma odalarını gerekse de tribünleri temizlemektedir. Maç günü de soyunma odası Yenicami U21 Takımına temiz bir şekilde teslim edildi. Ancak genç futbolcular soyunma odasını hor bir şekilde kullanıp, odayı çok pis hale getirip odadan çıktılar. Oda çamur deryası haline getirildi. Ayakkabılarını, kirli tişörtlerini ve diğer atık malzemeleri soyunma odası içerisine atıp odadan çıktılar. Yenicami A Takımı da soyunma odasına girdiğinde bu durumdan rahatsız olup, maça yedek kulübesinde hazırlandı.