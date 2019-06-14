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Mannaş sözünü tuttu

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Mannaş sözünü tuttu
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Hamitköy Spor Kulübü başkanı Evren Mannaş, Toykan Hacet’e verdiği sözü tutarken, transferinde kolaylık sağlayarak dün Çetinkaya’ya bonservisini verdi.

Toykan da transferi sonrasında yaptığı açıklamada Evren Mannaş‘a teşekkürü bir borç bildiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“İki sezon oynadığım “Hamitköy Spor Kulübü’den”, kulüp başkanımızla birlikte yaptığımız karşılıklı anlaşma sonucunda bugünden itibaren ayrılmış bulunmaktayım. Son yaşadığımız play-off şampiyonluğu ile birlikte harika bir sezonu geride bırakmış bulunmaktayız. İki sezon boyunca birlikte oynadığım tüm takım arkadaşlarıma , hocalarıma ve herzaman koşulsuz yanımda olan kulüp başkanım Sayın Evren Mannaş ‘a teşekkürü bir borç bilirim. Herzaman kalbimde olacaksınız.Her şey için çok teşekkürler.

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