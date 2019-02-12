Mannaş: MHK daha dikkatli atama yapsın

Hamitköy başkanı Evren Mannaş, Yalova ile berabere kaldıklar maç sonrasında basın açıklaması yaparken MHK ve maçın hakemi Turgay Misk'e eleştiriler getirip, kaybettikleri 2 puanın, MHK ve Turgay Misk'in skora etki eden 3 hatalı kararı nedeniyle olduğuna vurgu yaptı

K-PET Birinci Lig'de zirve mücadelesi yapan ekiplerden Hamitköy'ün başarılı başkanı Evren Mannaş, Yalova ile 2-2 berabere kaldıklar maç sonrasında basın açıklaması yaptı.

Süper Lig'de haftanın en kötüsü, Birinci Lig'de haftanın en önemli maçına atandı

Merkez Hakem Kurulu(MHK) ve maçın hakemi Turgay Misk'e eleştiriler getiren Evren Mannaş'ın açıklaması şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Lig'deki maçlara atama yaparken, daha dikkatli atama yapsın. Başkan Sadık Özbilgehan, her takımın iddiasının olduğu bu lige daha fazla önem vermelidir.

Yalova ile 2-2 berabere kaldığımız maça atana hakem Turgay Misk, bir önceki hafta K-PET Süper Lig'de haftanın en kötü yönetimini sergiledikten sonra K-PET Birinci Lig'de haftanın en önemli maçına atandı. Günün sonunda ise 1 hafta öncesinin olumsuzluğunu üzerinden atamayan Turgay Misk, göz göre göre 3 puanımızın gaspına neden oldu.

Maçın ikinci devresinde çok iyi oynayan ve mağlubiyetten 2-1 üstünlüğe ulaşan takımımızın, bu devrede Muhammet ile attığı nizami golü iptal edilirken, Muhammet'in neredeyse formasının çekilerek üzerinden çıkarıldığı pozisyona da Turgay Misk, penaltı kararı üretemedi. Maçın berabere bitmesi için elinden geleni yapan Turgay Misk, uzatma dakikalarında ise yarattığı frikik ve futbolcumuza verdiği kırmızı kart ile gol yememize neden oldu. Yan yana koşan 2 futbolcudan biri kendisini yere bırakırken, hakem buna nasıl faul çaldı; anlamakta zorlanıyorum. Günün sonunda çok önemli 2 puan kaybı yaşadık. Bu durumdan, hakemin skora etki eden 3 hatalı kararı kadar, onu böylesine çetin geçen maça atayan Merkez Hakem Kurulu da sorumludur.

Bizler sahada dişe diş mücadele eden Yalova'yı aldıkları puandan dolayı tebrik eder, bundan sonraki maçlarında da kendilerine başarılar dileriz. Ayrıca maçta rahatsızlanan Yalova yöneticisi arkadaşa da geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."