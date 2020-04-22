banner411
banner69
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
13 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
22 0
 
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
52 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
12 0
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
59 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
161 0
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
521 0
banner440

Mannaş: Maaşları ödemek zorundayız

banner27

Evren Mannaş, “8 haftası kalan ligin tamamlanması gerektiğini, futbolcularının maaşlarını ödemek zorunda olduklarını, çocuklarının kulübe gerekli yardımı yapacaklarına inandığını” açıkladı

Mannaş: Maaşları ödemek zorundayız

Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, K-PET Liglerinin devamı, kulüp harcamaları ve yabancı futbolcular konusunda açıklamalarda bulundu.

BRT’deki Spor Gündem programında açıklamalar yapan Şensal Yapı direktörü Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Bilim ve Sağlık Kurulunun vereceği bilgilere göre hareket edeceğiz. 8 haftası kalan bu lig tescil edilirse bence bu iş çok karışır. Önce sağlık ama bu işin hakçası ligin tamamlanmasıdır. Haziran, Haziran olmazsa Temmuz’da gece maçları da oynanarak sezon tamamlanır.

Hamitköy Spor Kulübü futbolcularının maaşlarını ödemek zorundayız. Çünkü bu çocuklar bu maaşlarla hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu süreç sıkıntılı olacak ama olması gereklidir. Ama tamamını ödeme konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Sonuçta birçok sektörde olduğu benim şirketim Şensal Yapı’nın faaliyet gösterdiği sektör de kapalıdır. Zaten ekonomik olarak genel bir sıkıntı yaşanacaktır. Ama ben yıllardır beraber olduğum kendi çocuklarım adına konuşayım. Çocuklarımın kulübe gerekli yardımı yapacaklarına inanıyorum.

Yabancı futbolcular iyi oynar. Futbolumuza renk katarlar ama yabancı futbolculara harcanan maddiyatın kendi alt yapılarımıza harcamasını düşünüyorum.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.