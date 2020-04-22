Mannaş: Maaşları ödemek zorundayız

Evren Mannaş, “8 haftası kalan ligin tamamlanması gerektiğini, futbolcularının maaşlarını ödemek zorunda olduklarını, çocuklarının kulübe gerekli yardımı yapacaklarına inandığını” açıkladı

Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, K-PET Liglerinin devamı, kulüp harcamaları ve yabancı futbolcular konusunda açıklamalarda bulundu.

BRT’deki Spor Gündem programında açıklamalar yapan Şensal Yapı direktörü Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Bilim ve Sağlık Kurulunun vereceği bilgilere göre hareket edeceğiz. 8 haftası kalan bu lig tescil edilirse bence bu iş çok karışır. Önce sağlık ama bu işin hakçası ligin tamamlanmasıdır. Haziran, Haziran olmazsa Temmuz’da gece maçları da oynanarak sezon tamamlanır.

Hamitköy Spor Kulübü futbolcularının maaşlarını ödemek zorundayız. Çünkü bu çocuklar bu maaşlarla hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu süreç sıkıntılı olacak ama olması gereklidir. Ama tamamını ödeme konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Sonuçta birçok sektörde olduğu benim şirketim Şensal Yapı’nın faaliyet gösterdiği sektör de kapalıdır. Zaten ekonomik olarak genel bir sıkıntı yaşanacaktır. Ama ben yıllardır beraber olduğum kendi çocuklarım adına konuşayım. Çocuklarımın kulübe gerekli yardımı yapacaklarına inanıyorum.

Yabancı futbolcular iyi oynar. Futbolumuza renk katarlar ama yabancı futbolculara harcanan maddiyatın kendi alt yapılarımıza harcamasını düşünüyorum.”