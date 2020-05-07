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Mannaş: Lig oynanarak tamamlansın

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Evren Mannaş: “Sağlık ve Bilim Kurulundan gelen rapor doğrultusunda ligin oynanarak tamamlanması taraftarıyız. Futbolu taraftarlarımız da çok özledi. Maçlar oynanacaksa sosyal mesafe kullanarak maçlara seyirci de alınabilir.” açıklamasını yaptı

Mannaş: Lig oynanarak tamamlansın

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy'ün kulüp başkanı Evren Mannaş sezonun geriye kalan kısmı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Evren Mannaş'ın açıklaması şöyle:

"Biz Hamitköy olarak Sağlık ve Bilim Kurulundan gelen rapor doğrultusunda ligin oynanarak tamamlanması taraftarıyız.

Antrenmanlar ve maçlar başlamadan da testler yapılacaktır. Günlerdir herhangi bir pozitif vaka olmadığı için Sağlık ve Bilim Kurulları ile hükümetin antrenmanlara başlama iznini vereceğini düşünürüm. 18 Mayıs'taki toplantıda bu yönde bir karar çıkacağı görüşündeyim.

Futbolcu sağlığı benim için çok önemlidir. Herhangi bir futbolcum oynamak istemezse, ona hak verir ve oynamama iznini kendisine veririz. Sonuçta ben bu çocuklarla 7 yıldır birlikteyim. Onlar için en iyisini isterim.

Biz futbol coşkusunu Hamitköylüler'in de yaşamasını diliyoruz. Sosyal bir aktivite, moral sağlayacak bir etkinlik olan futbolu taraftarlarımız da çok özledi. Sosyal mesafe kullanarak maçlara seyirci de alınabilir. Bu kuralı sağlayabiliriz."

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