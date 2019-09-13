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Mannaş: Hamitköy üstlerde olacak

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Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Hamitköy olarak yeni bir sezona başlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söylerken, sezon içerisinde Hamitköy'ün sıralamada üstlerde olacağını belirtti

Mannaş: Hamitköy üstlerde olacak
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K-PET Süper Ligde Pazar günü Esat Erdoğmuş Stadında saat 16:30'da Hamitköy, Lefke'yi konuk edecek.

Kulübün başarılı başkanı Evren Mannaş, 2019-2020 sezonun ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Evren Mannaş'ın açıklamaları şöyle:

"Hamitköy olarak yeni bir sezona, yeni bir ligde başlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Pazar gününü adeta iple çekiyoruz.

Taraftarlarımızın da aynı heyecanı hissederek, Pazar günü tribünlere gelerek takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. John Ebuka, Oladele ve Peter gibi yabancı yıldızlar, Aksel gibi tecrübeli bir isim ve Eray ile Mahmut gibi genç yıldızlarla güçlendirdiğimiz kaliteli kadromuzun yeni sezonda ses getireceğine ve Hamitköy'ün sıralamada üst sıralarda olacağına inancım tamdır.

Lefke gibi K-PET Süper Ligin tecrübeli ve iyi bir ekibi ile sezona başlayacağımızın bilincindeyiz. Ama biz de sezona 3 puanla başlamak ve moral kazanmak için maça mutlak galibiyet hedefi ile çıkacağız."

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