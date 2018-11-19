Mannaş hakemlerden ve MHK’dan şikayetçi

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş özellikle üst klasman hakemlerinin maçlarındaki yönetimlerinden şikayetçi olurken, MHK'nın bir hafta sonra bu hakemleri ödüllendirip, haftanın en zor maçlarından birine atadığına vurgu yaparken, Fehim Dayı'nın da geçen hafta kötü yönetim gösterdiğini söyledi

K-PET Birinci Lig’de üçüncü sırada bulunan Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş hakemlerden yana şikayetçi oldu.

Hamitköy’ün geçtiğimiz hafta oynadığı Yeni Boğaziçi maçından sonra açıklamalarda bulunan Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Hamitköy olarak geriye kalan 9 haftada hakemlerden yana birçok maçta canımız yandı. Kazandığımız maçlarda dahi hakemlerin yönetimlerinden mağdur olduk. Özellikle 2 hafta önce Çanakkale maçında Serkan Şimşek’in, forvetimiz Muhammet’i haksız şekilde oyundan atması takımımızı kötü etkiledi. 2 haftada, 5 puan kaybı yaptık.

Geçtiğimiz gün 1-1 tamamlanan Yeni Boğaziçi maçında, futbolcumuz Ömer’e, Yeni Boğaziçi futbolcusu tarafından yapılan hareketi hakem Fehim Dayı sarı kart ile geçiştirdi. Halbuki aynı hareketin daha hafifini Serkan Şimşek direk kırmızı kart ile cezalandırmıştı.

Yeni Boğaziçi’nin 4 numaralı futbolcusu Talat, futbolcumuz Gökay’ı, yedek kulübesi önünde yere düşürüp, Gökay’a yerde vurdu. Sonrasında Yeni Boğaziçi yardımcı antrenörü İshak Ertem de Gökay’a vurunca olaylar büyüdü. Sahadaki yönetimiyle temiz geçen maçın gergileşmesine neden olan hakem Fehim Dayı ise 2 takımdan birer oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırarak, işi geçiştirdi.

Yediğimiz golde ise yardımcı hakem Sertan Alkım, kendisine itiraz eden yöneticimiz Hüseyin Özzeki’ye, “Pozisyon fauldür. Haklısın ama az önce sizin faul pozisyonunu kaçırdığım için şimdi de buna bayrak kaldırmadım.” diyecek kadar pişkinlik yapmıştır.

Merkez Hakem Kurulu ve başkanı Sadık Özbilgehan hakemlerini uyarmalıdırlar. Hakemler kendilerine çeki düzen versinler. Çünkü özellikle üst klasman hakemler K-PET Birinci Lig maçlarına atandıklarında motive olmadan maçlara çıkmakta ve bizlerin canını yakmaktadırlar.

Daha önce bizim maçtan sonra Serkan Şimşek’i ödüllendiren ve önemli maça atayan MHK’nın, Fehim Dayı’yı da sezonun maçı olan MTG – Yenicami maçına ataması bizler için sürpriz de olmayacaktır.