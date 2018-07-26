Mannaş güven tazeledi

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy Spor Kulübü, geçtiğimiz Çarşamba akşamı kulüp lokalinde olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

İş adamı Evren Mannaş’ın yeniden kulüp başkan adayı olduğu olağan genel kurulda, Evren Mannaş üyelerin onayını alırken, oy birliği ile yeniden kulüp başkanı oldu.

Divan başkanlığına Kani Doğu'nun seçilmesi ile başlayan Hamitköy Spor Kulübü olağan genel kurulunda, mali ve faaliyet raporları okunup, oy birliği ile aklandı. Daha sonra geçilen başkanlık seçiminde Evren Mannaş oy birliği ile kulüp başkanlığına seçildi.

Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunda, Hüseyin Özzeki, Serkan Sakallı, Hüseyin Büyükoğlu, Demir Moda, Kani Doğu, Halil İbrahim Şeytan, Ahmet Karahüseyin, Şakir Gençer, Ahmet Dağcın, Hüseyin Şefki, Özgün Tayançlı, Özgür Özzeki, Orkun Saner ve Onur Karahüseyin yer alacak.