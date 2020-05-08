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Mannaş: Futbolcularımızın aidiyet duyguları var

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Evren Mannaş, “Aidiyet duygusu olan futbolcularımızın olması avantajımızdır. Benim çocuklarım bambaşka bir şeydir.Çocuklarımın forma aşkları vardır. Süper Lig'de oynama şansından dabüyük mutluluk duyuyorlar."" açıklamasını yaptı

Mannaş: Futbolcularımızın aidiyet duyguları var

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'ün kulüp başkanı Evren Mannaş kulübün yapısı ve futbolcuları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Enver Mannaş'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Korona virüs salgınının tüm ülke ekonomisini olumsuz etkilemesinden dolayı biz iş adamları da ticari olarak 2 zor yıl geçireceğiz. Bu da ekonomik olarak bizi olumsuz etkileyecek.

Ekonomik olumsuzluk kulüpleri de etkileyecek. Ancak bizim futbolcularımız bambaşka bir şeydir. Benim çocuklarım para konuşmadan, sözleşme yapmadan sezona başlarlar. 7 yıldır birlikte olduğum çocuklarımın forma aşkları vardır.

21 futbolcunun 17 tanesi alt yapımızdan olduğu için de biz ekonomik bir takımız. Aidiyet duygusu olan futbolcularımızın olması avantajımızdır. Gençlere Süper Lig'de oynama şansı veriyoruz. Onlar da bundan yararlanıp büyük mutluluk ve gurur duyuyorlar."

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