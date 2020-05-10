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Mannaş: Futbolcular esir değildir

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Evren Mannaş, “Futbolcular esir değildir. Emeklerinin karşılığını da almalıdırlar. Futbolda sözleşmeli sistem olmalıdır. Bu konuda da Futbolcular Derneğine de büyük iş düşüyor.” açıklamasını yaptı

Mannaş: Futbolcular esir değildir

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy'ün kulüp başkanı Evren Mannaş, futbolcu sözleşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Evren Mannaş'ın açıklaması şöyle:

"Futbolcusuna veremeyeceği maaşının sözünü veren kulüpler sözleşme istemezler. Ama anlaştığı parayı futbolcuya veren kulüpler sözleşmeden kaçmazlar. Bu nedenle de futbolumuzda sözleşme olmalıdır.

Futbolda sözleşmeli sistem olmalıdır. Bu noktada da Futbolcular Derneğinin de yeniden faaliyete geçmesine çok sevindim. Bu dönemde yeniden faaliyete geçen Futbolcular Derneğine de büyük iş düşüyor. Sözleşmeli sistem için gerekli girişimleri yapmalıdırlar.

Futbolcular esir değildir.Sonuçta futbolcular işinden, okulundan ödün vererek antrenmanlara – maçlara çıkmaktadırlar. Emeklerinin karşılığını da almalıdırlar.

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