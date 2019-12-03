Mannaş: Emeklerimize yazık oluyor

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, aleyhlerine yapılan hakem hatalarına tepki gösterip açıklamalar yaparken, Cihangir ve Merit Alsancak Yeşilova maçlarında aleyhlerine yapılan hataların spor yorumcuları tarafından söylendiğine dikkat çekti

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, aleyhlerine yapılan hakem hatalarına tepki gösterip açıklamalarda bulundu.

Özellikle son oynadıkları Merit Alsancak Yeşilova maçının hakemi Mustafa Öztugay’a büyük tepki gösteren Evren Mannaş’ınaçıklamarı şöyle:

“Merkez Hakem Kurulu maç atamalarında takım ismine bakarak atamalar yapıyor. Hamitköy’ün deplasman maçlarına sürekli olarak genç ve tecrübesiz hakemler atanıyor. Ev sahibi olduğumuz maçlara ise genellikle deneyimli hakemler atanıyor.

Genç hakemler seyirci, futbolcu ve yönetici baskısından olumsuz etkilenerek aleyhimize çok rahat kararlar üretiyorlar. Cihangir ve Merit Alsancak Yeşilova maçları buna örnektir. Bunu biz söylemiyoruz. Bu maçlardan sonra spor basınının değerli yorumcuları söylüyor.

Bu sezon 2. kez deplasman maçımızı yöneten Mustafa Öztugay, Merit Alsancak Yeşilova maçında 2 net penaltımızı ve rakibe verilecek kırmızı kartı es geçti. Mustafa Öztugay, aynı olayı Cihangir maçında da yapmıştı.

Aleyhimize yapılan bu hatalardan dolayı puanlarımız gasp ediliyor. Emeklerimize, futbolcularımızın alın terine yazık oluyor. Biz bu kulübü idame ettirmek için maddi- manevi büyük harcamalar yapıyoruz. Bu nedenle de emeklerimizin bu şekilde heba edilmesinden büyük kızgınlık duyuyoruz. Bizim tek beklentimiz hakemlerimizin adalet dağıtmasıdır.”