Mannaş devam dedi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, başkanlığa devam etme kararı aldı. Evren Mannaş, geçtiğimiz akşam yönetim kurulu ile yaptığı değerlendirme toplantısı sonrasında yapılacak olan genel kurulda yeniden aday olma kararı alırken, üyelerden onay isteyecek. Hamitköy yönetim kurulu, genel kurul tarihini de belirlerken, genel kurul 26 Temmuz akşamı saat 20:00’de kulüp lokalind gerçekleştirilecek. Evren Mannaş’ın başkanlığındaki Hamitköy, geçtiğimiz sezon U21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda şampiyon olurken, A Takım ligde play off oynamıştı. Hamitköy’den Özgür Ongun ise K-PET Birinci Lig gol kralı olmuştu.