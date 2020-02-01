Mandrez’den çıkış yok

Hamitköy ile Yenicami arasında oynanan ve maçın hakemlerinin iyi bir yönetim sergiledikleri Başkent derbisinde Hamitköy, geriye düştüğü maçı kazanarak ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı. Yenicami ise ikinci devredeki ilk mağlubiyetini alırken, zirve hedefinden tamamen uzaklaştı

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, İsmail Egeli

Hamitköy: Emre,Agit,Burak(Dk.68 Taner) Eray(Dk.89 Ali),İbrahim,Mehmet Çiçen, Mert, Kone, Camara, Daniel, Mustafa(Dk.80 Michael)

Yenicami:İdris, Tansel, Hüseyin(Dk.87 Muhammet),Farouk, Abaka, Mahmut İneci, Hascan, Mahmut Amasyalı(Dk.75 Yasin), Ebuka, Mehmet Altın, Aminu(Dk.65 Mehmet Göktaş)

Goller: 24.Dk Agit,45 ve 59.Dk Mustafa Çelik (Hamitköy)-17.Dk Ebuka (Yenicami)

K-Pet Süper Lig’in 17.haftasında Hamitköy konuk ettiği Yenicami karşısında geriye düşmesine rağmen galip ayrılmayı başardı. Mücadelede kazanmayı daha çok isteyen taraf olan Hamitköy’ün golleri Agit ve yeni transfer Mustafa Çelik’ten geldi. Yenicami’nin tek golünü ise Hamitköy’den Yenicami’ye dönen Ebuka kaydetti. Hamitköy bu galibiyetle evinde aldığı iyi sonuçlara bir yenisini eklemiş oldu. Hamitköy rakibinden rövanşı aynı skorla almış oldu.

17.Dk: Yenicami kontra atağında topu alan Ebuka rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Yenicami

24.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Agit’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-1 Yenicami

38.Dk: Yenicami atağında Ebuka’nın pasıyla sağdan hareketlenen Hüseyin Sadıklar topu ceza sahasına ortaladı.Mehmet Altın’ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

45.Dk: Hamitköy atağında Burak’ın soldan ortasında savunmadan seken topa Mustafa Çelik gelişine vurdu savunmaya da çarpan top filelere gitti. Hamitköy 2-1 Yenicami

59.Dk: Hamitköy atağında Kone’nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa Çelik kaleci İdris ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 3-1 Yenicami